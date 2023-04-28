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Послы ЕС приняли решение по беспошлинному ввозу товаров с Украины

Послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в страны ЕС товаров с Украины, в том числе и аграрной продукции. Как сообщает ТАСС, об этом заявило шведское председательство в ЕС.

Послы ЕС приняли решение по беспошлинному ввозу товаров с Украины
© РИА Новости

«Комитет постоянных представителей ЕС поддержал предложение о временном продлении либерализации торговли, дополняющей торговые послабления в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли ЕС и Украины», — заявил там.

Теперь решение должен утвердить Совет Евросоюза и Европарламент. Однако, по сложившейся практике, после решения послов эти два этапа проходят почти автоматически.

Напомним, что 19 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что после решения Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии временно запретить ввоз украинской сельхозпродукции, что готова изучить введение на уровне ЕС ограничений на частичный запрет импорта продуктов с Украины. В самих государствах заявляли, что дешевое зерно вредит местным фермерам.

Страны Центральной Европы выступили 14 апреля за единый европейский механизм закупки украинского зерна. Кроме того, они призвали отменить беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины.

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