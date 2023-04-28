Силуанов раскрыл детали разового взноса с бизнеса в бюджет

Силуанов назвал размер разового взноса со сверхприбыли бизнеса
Размер разового взноса бизнеса в бюджет при уплате в 2023 году составит 5%, в 2024 - 10%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"Так что те, кто хочет сэкономить - есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, который зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году", - объяснил он.
Силуанов отметил, что Минфин не допускает точечных изменений разового платежа для отдельных компаний. Все условия взноса уже определены, а законопроект в ближайшее время будет внесен в правительство.
Ранее Силуанов сообщил, что власти планируют получить около 300 млрд рублей в рамках взноса от бизнеса. Предполагается, что платеж затронет лишь 0,1% российских компаний, чья доналоговая прибыль за 2021-2022 годы составит не менее миллиарда рублей.