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Силуанов назвал размер разового взноса со сверхприбыли бизнеса

Размер разового взноса бизнеса в бюджет при уплате в 2023 году составит 5%, в 2024 - 10%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов раскрыл детали разового взноса с бизнеса в бюджет
© РИА Новости

"Так что те, кто хочет сэкономить - есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, который зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году", - объяснил он.

Силуанов отметил, что Минфин не допускает точечных изменений разового платежа для отдельных компаний. Все условия взноса уже определены, а законопроект в ближайшее время будет внесен в правительство.

Ранее Силуанов сообщил, что власти планируют получить около 300 млрд рублей в рамках взноса от бизнеса. Предполагается, что платеж затронет лишь 0,1% российских компаний, чья доналоговая прибыль за 2021-2022 годы составит не менее миллиарда рублей.

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