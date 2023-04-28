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1 час назад

Силуанов назвал размер разового взноса бизнеса в бюджет

Lenta.ru

Единоразовый взнос бизнеса в бюджет при уплате в 2023 году составит 5 процентов, а в 2024-ом вырастет до 10 процентов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Силуанов назвал размер разового взноса бизнеса в бюджет
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФпресс-служба Совета Федерации РФ

Глава Минфина объяснил, что законодательство России запрещает вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, поэтому официально windfall tax будет установлен в 2024 году. Тогда его ставка составит 10 процентов. Однако, по его словам, опция внести обеспечительный платеж в размере 5 процентов в этом году, и он зачтется в качестве налога и налогового вычета в следующем.

Об этом стимуле к досрочной уплате, прописанном в законопроекте о разовом сборе с бизнеса, в середине апреля сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседники агентства рассказали, что единовременный налог на сверхприбыль будет рассчитываться от суммы превышения прибыли компании за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Экономика,Антон Силуанов,
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