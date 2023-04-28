Силуанов назвал размер разового взноса бизнеса в бюджет

Единоразовый взнос бизнеса в бюджет при уплате в 2023 году составит 5 процентов, а в 2024-ом вырастет до 10 процентов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.
Глава Минфина объяснил, что законодательство России запрещает вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, поэтому официально windfall tax будет установлен в 2024 году. Тогда его ставка составит 10 процентов. Однако, по его словам, опция внести обеспечительный платеж в размере 5 процентов в этом году, и он зачтется в качестве налога и налогового вычета в следующем.
Об этом стимуле к досрочной уплате, прописанном в законопроекте о разовом сборе с бизнеса, в середине апреля сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседники агентства рассказали, что единовременный налог на сверхприбыль будет рассчитываться от суммы превышения прибыли компании за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.