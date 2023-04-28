Экспорт российской водки упал на 80 процентов из-за санкций

Из-за санкций экспорт российской водки в первом квартале 2023 года упал на 77 процентов по сравнению с показателями прошлого года, до 752 тысяч литров в пересчете на чистый спирт, Федеральной таможенной службы (ФТС).

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В денежном выражении поставки снизились на 76,8 процента до 6,33 миллиона долларов. Представитель ФТС, однако, эти данные комментировать отказался. Он объяснил, что информация о внешней торговле по отдельным товарным группам временно не предоставляется.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз связал резкое обрушение экспорта с санкциями и потерей рынков ЕС, США и Канады, на которые приходилось до трети всех поставок за рубеж. Европейские и американские власти запретили ввоз российской водки еще в 2022 году, а Канаде стала ограничивать поставки в феврале.