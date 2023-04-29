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Лавров заявил о существенном сокращении доли государств Группы семи в мировой экономике

Доля государств Группы семи (G7) в мировой экономике за последние три десятилетия существенно сократилась, а вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности, которая проходит в субботу в режиме онлайн.

Лавров заявил о сокращении доли государств Группы семи в мировой экономике
© Пресс-служба МИД России/ТАСС

"Факты говорят за себя. За последние три десятилетия существенно сократилась доля государств Группы семи в мировой экономике. А вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет. Сейчас первой экономической державой мира по паритету покупательной способности является Китай, умело сочетающий рыночные механизмы и государственные методы регулирования", - отметил он.

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По словам Лаврова, очевидно, что провозглашенный после падения Берлинской стены и распада СССР "конец истории" не состоялся.

"Попытки утвердить однополярную модель мироустройства с центром принятия решений в Вашингтоне провалились", - добавил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что сегодня движение к глобальной многополярности - это факт, геополитическая реальность.

"Мы видим, как новые мировые центры, в первую очередь в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, добиваются впечатляющих успехов в различных областях - с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность. При этом они руководствуются своими коренными национальными интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах. Больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли", - констатировал Лавров.

Как накануне отметили в МИД РФ, свое участие в конференции подтвердили свыше 100 экспертов из более чем 60 стран. В дипведомстве обратили внимание на то, что мероприятие позволит еще раз услышать голос политиков, общественных деятелей, журналистов, представителей академических и культурных кругов со всего мира, выступающих в поддержку многополярности, построения более справедливых и демократических межгосударственных отношений.

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