В Верховной Раде рассказали о состоянии бюджета Украины

Расходы правительства Украины на оборону увеличены более чем в пять раз, совокупность всех бюджетов, входящих в состав бюджетной системы республики в первом квартале также увеличились в 1,8 раз. О состоянии украинского бюджета рассказал депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, передает РИА Новости.