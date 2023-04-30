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В Верховной Раде рассказали о состоянии бюджета Украины

Расходы правительства Украины на оборону увеличены более чем в пять раз, совокупность всех бюджетов, входящих в состав бюджетной системы республики в первом квартале также увеличились в 1,8 раз. О состоянии украинского бюджета рассказал депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, передает РИА Новости.

В Верховной Раде рассказали о состоянии бюджета Украины
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«Доходы сводного бюджета — 627,6 миллиарда гривен (почти 17 миллиардов долларов), в том числе гранты — 133,9 миллиарда гривен (3,6 миллиарда долларов). Против аналогичного периода прошлого года доходы сводного бюджета увеличились на 50 процентов... Расходы сводного бюджета — 809,5 миллиарда гривен (21,9 миллиарда долларов) против аналогичного периода прошлого года выросли в 1,8 раза», — сообщил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил принятый парламентом документ по увеличению оборонных расходов бюджета на рекордную сумму в 14,5 миллиарда долларов. Закон вступит в силу в четверг, 13 апреля. Из этих средств 372,4 миллиарда гривен (около 10 миллиардов долларов) предусмотрено для Минобороны, 98,3 миллиарда (2,6 миллиарда долларов) — для системы МВД, 4,6 миллиарда гривен (124,5 миллиона долларов) направят главному управлению разведки, 9,3 миллиарда (251,6 миллиона долларов) — службе безопасности, 31,6 миллиарда (около 855 миллионов долларов) предназначены для администрации госспецсвязи.

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