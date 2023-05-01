Названы факторы рецессии в экономиках стран Европы

Несмотря на то, что на данный момент странам Европы удалось избежать рецессии, по-прежнему существуют факторы, указывающие на то, что она может наступить в течение года. К ним относятся, в частности, проблемы в энергобалансе и рост безработицы. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

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«Пока что рецессии, то есть падения ВВП в течение более чем двух кварталов, в Европе удалось избежать. Ее ожидания были основаны, в частности, на резком удорожании энергоносителей из-за санкций, эмбарго на российскую продукцию, а также из-за ожидавшегося падения спроса на европейские товары. Все это триггеры рецессии, которая так и не наступила», — сказал Самиев.

Он объяснил, что избежать негативного сценария помогла, в частности, неожиданно мягкая зима, которая позволила сохранить энергетический баланс. Вместе с тем, необходимо понимать, что проблема, актуальная для прошлого года, не исчезла. Более того, появились новые факторы, которые могут способствовать рецессии уже в течение текущего года.

Одним из негативных факторов Самиев также считает риск падения платежеспособного спроса на фоне роста безработицы, кризисного состояния ряда ключевых предприятий.

«Ввиду всего этого существует риск снижения динамики ВВП вплоть до рецессии. Так что, если ее удалось избежать в прошлом году, это не значит, что то же получится сделать в текущем. Вероятность рецессии остается высокой», — заключил аналитик.