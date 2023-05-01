ЦБ Грузии перестал считать переехавших россиян и украинцев туристами

Центробанк Грузии принял решение не учитывать расходы россиян и украинцев, которые планируют остаться в стране на срок больше года, при подсчете доходов от туризма. Об этом сообщает Business Media Georgia.

По оценке грузинского ЦБ, больше года в Грузии планируют жить свыше 35% находящихся в стране граждан России и 23,7% граждан Украины. По методологии Международного валютного фонда, они считаются резидентами страны.

По итогам подсчетов туристических без учета резидентов туристы из России по-прежнему занимают первое место по числу средств, потраченных на туризм в первом квартале 2023 года — они оставили в стране $266,4 млн. На втором месте граждане Турции с $96,3 млн расходов. Без учета Европейского союза, который в сводке ЦБ Грузии идет как третья по объему расходов страна, третье место занимает Израиль с $60,8 млн расходов, а четвертое — Украина с $56,2 млн.