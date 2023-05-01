«Нас ожидает продолжительный, по меньшей мере на два десятилетия, период возрастания торговли России и Индии. Одно из важнейших направлений взаимодействия на данный момент — коридор «Север — Юг» через Каспийское море, Иран», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».