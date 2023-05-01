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Экономист Колташов спрогнозировал дальнейший рост торговли между Россией и Индией

Директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.

«Нас ожидает продолжительный, по меньшей мере на два десятилетия, период возрастания торговли России и Индии. Одно из важнейших направлений взаимодействия на данный момент — коридор «Север — Юг» через Каспийское море, Иран», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, уже есть налаженные каналы поставок водным путём, и нужно быть готовыми к расширению торгового сотрудничества.

«Кооперация Москвы и Нью-Дели должна стать одной из важнейших составных частей развития Евразийской континентальной торговли», — считает Колташов.

Ранее сообщалось, что Россия впервые вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров Индии.

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