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Минфин США признал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц

Американское Министерство финансов 1 июня текущего года может оказаться не в состоянии в полной мере обслуживать государственный долг, если члены Конгресса не расширят лимиты заимствований, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Джанет Йеллен.

Минфин США признал невозможность обслуживать госдолг уже через месяц
© ТАСС

Такое предупреждение содержится в письме в адрес законодателей США. Как выяснилось после последней оценки поступления федеральных налогов, Минфин не сможет продолжать выполнять все обязательства правительства уже к 1 июня. Это случится в том случае, если Конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит.

Администрация президента Джо Байдена требует от конгрессменов без условий поднять потолок государственного долга. Палата представителей увязывает это с утверждением программы урезания бюджетных расходов.

В случае, если вопрос с лимитом не будет решен, Вашингтон столкнется с дефолтом по долгу. На конец апреля США располагали наличностью в 300 млрд долларов. По словам экономистов, ко второй неделе июня у Минфина может остаться около 60 млрд долларов. Этого хватит, чтобы платить по счетам до конца июля.

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