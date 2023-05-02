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Bloomberg: Россия возобновит покупку иностранной валюты уже в мае

Россия, вероятно, начнет вновь закупать иностранную валюту в мае. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что закупка валюты стала возможна благодаря растущим доходам от экспорта нефти.

Bloomberg: Россия возобновит покупку иностранной валюты уже в мае
© ТАСС

«Россия, скорее всего, возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов уже в этом месяце, поскольку растущие доходы от нефти стабилизируют государственные финансы, несмотря на усилия США и Европы по сокращению доходов Кремля», — передает Bloomberg.

В материале отмечается, что Россия будет использовать для покупки китайский юань. Полученные деньги от операций пойдут на пополнение Фонда национального благосостояния.

Аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова отметила, что России важно перейти к накоплению резервов. По ее словам, такие действия укрепят рубль.

Ранее экономист Андрей Сироткин посоветовал россиянам отказаться от доллара в пользу тенге и юаня. Он отметил, что такие валюты более стабильны в условиях санкционного давления. Покупка юаней позволит России достичь меньшей зависимости от санкций и приведет к расширению товарооборота с Китаем, передает RT.

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