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Кабмин расширил план по развитию Северного морского пути

Правительство России дополнило план развития по созданию инфраструктуры Северного морского пути. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается во вторник на сайте кабмина.

Кабмин расширил план по развитию Северного морского пути
© ТАСС

"Речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в план включена разработка проектов такого оборудования и его запуск в производство.

Ответственными за эту работу будут Минпромторг, госкорпорация "Росатом", а также Минтранс и МЧС. В сообщении отмечается, что Минпромторг и Минфин должны подготовить предложения по объемам и "источникам финансирования создания конкурентоспособного отечественного судового оборудования".

План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден кабмином в августе 2022 года. Документ насчитывает более 150 мероприятий, общий объем их финансирования составляет почти 1,8 трлн рублей.

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