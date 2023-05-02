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Bloomberg: импорт российской нефти в Индию превысил поставки из Ирака

Объем поставок российской нефти в Индию в апреле продемонстрировал более высокий уровень, чем совокупный импорт сырья в страну из Саудовской Аравии и Ирака. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Bloomberg: импорт российской нефти в Индию превысил поставки из Ирака
© РИА Новости

Это произошло впервые за все время наблюдений. В апреле импорт нефти из России в Индию достиг 1,7 миллиона баррелей в сутки. При этом апрельские поставки из Ирака в Индию составили 812 тысяч баррелей в сутки, из Саудовской Аравии – 671 тысячу.

Отмечается, что в марте объем поставок российской нефти в страну составил 1,6 миллиона баррелей в день, в апреле 2022 года — 270 тысяч баррелей в сутки.

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Аналитик Vortexa Серена Хуан (Serena Huang) заявила, что в связи с конкуренцией с Китаем за российское сырье импорт нефти из России в Индию будет оставаться практически неизменным.

Ранее аналитик Андрей Маслов заявил РИА Новости, что в 2024 году на мировом рынке энергоресурсов может возникнуть дефицит нефти. Он подчеркнул, что это произойдет в том случае, если государства ОПЕК+ продолжат политику по снижению ее добычи.

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