Названы последствия возможного дефолта США по госдолгу

«Поскольку США со своими обязательствами живут как бы "в долг", для них очень важно, чтобы повышался потолок госдолга, в счет которого они могут выполнять свои обязательства. Понятно, что если этот лимит не повысят, то у них не будет ресурса, откуда эти программы можно реализовывать. Если же потолок повысят, то у них фактически будет возможность взять в долг деньги и реализовывать на них все свои программы. Поэтому варианта у США остается два варианта: либо повысит потолок госдолга, либо сократить социальные программы, что, по сути, одно и то же», — заявил экономист.