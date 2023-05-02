Названы последствия возможного дефолта США по госдолгу
Возможный дефолт по госдолгу США не приведет к распродаже американского имущества и будет иметь скорее технический характер, заявил экономист Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» эксперт объяснил, чем грозит объявление Вашингтоном дефолта по своим обязательствам и почему этот вопрос сейчас встал наиболее остро.
«Поскольку США со своими обязательствами живут как бы "в долг", для них очень важно, чтобы повышался потолок госдолга, в счет которого они могут выполнять свои обязательства. Понятно, что если этот лимит не повысят, то у них не будет ресурса, откуда эти программы можно реализовывать. Если же потолок повысят, то у них фактически будет возможность взять в долг деньги и реализовывать на них все свои программы. Поэтому варианта у США остается два варианта: либо повысит потолок госдолга, либо сократить социальные программы, что, по сути, одно и то же», — заявил экономист.
«Теперь возникает вопрос с дефолтом. Дефолт бывает тотальным, когда у государства в принципе нет средств на оплату обязательств, может быть и техническим, когда возникает своего рода пауза, и у государства в конкретный момент нет денег на выплату обязательств. Дефолт не означает, что сразу же закрываются все предприятия и распродается все американское имущество, это только значит, что на бумагах будут отсрочены выплаты», — объяснил эксперт.
По словам эксперта, сейчас вопрос о возможности дефолта в США стоит наиболее остро в связи с рядом фундаментальных проблем в американской экономике.
«Раньше американская промышленность приносила в бюджет достаточную прибыль, чтобы выполнять обязательства и по процентам, и по покрытию (...) Сейчас, после ковида и высокой инфляции, а также общих затруднений в экономике, США не могут активно списывать этот долг. Поэтому сейчас нарастание госдолга стало более активным с меньшими надеждами на урегулирование ситуации», — заключил Беляев.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня. По ее словам, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня, правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств.
Министр также предупредила, что откладывать решение об увеличении лимита «до последней минуты» нельзя, так как это нанесет ущерб деловой и потребительской уверенности. Кроме того, по ее словам, вследствие ситуации может вырасти стоимость краткосрочных займов, и ситуация может негативно повлиять на кредитный рейтинг США.