Минфин приготовился к потерям нефтегазовых доходов

В мае ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составит минус 8,1 миллиарда рублей, прогнозирует Министерство финансов России. Об этом сказано на сайте ведомства.

В апреле Минфин готовился недополучить 113,6 миллиарда рублей, однако результат оказался на 32,4 миллиарда меньше, то есть минус 81,2 миллиарда рублей. В марте реальный объем потери поступлений в бюджет составил 93,1 миллиарда рублей.

Так, ведомство направит на продажу иностранной валюты 40,4 миллиарда рублей в период с 10 мая по 6 июня. Сумма эквивалентна 2 миллиардам рублей в пересчете на ежедневные продажи. С 7 апреля объем ежедневных продаж составляет 3,7 миллиарда рублей. Ведомство снижает уровень третий месяц подряд.

По итогам первого квартала нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 45 процентов, до 1,635 триллиона рублей, а ненефтегазовые — на 4 процента, до 4,042 триллиона. Основной причиной Минфин называет падение цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals.