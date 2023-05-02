МВФ пообещал экономическое процветание азиатским странам

Международный валютный фонд повысил экономический прогноз для стран Азии на фоне восстановления экономики Китая, но предупредил о рисках из-за сохраняющейся инфляции и недавних проблем банковского сектора на Западе, пишет Reuters.

© Unsplash

Решающим фактором для региона будет восстановление экономики Китая, и в основном оно будет сосредоточено на потреблении и спросе в сфере услуг, а не на инвестициях.

Видео дня

«Азиатско-Тихоокеанский регион будет самым динамичным из основных регионов мира в 2023 году, в основном благодаря оптимистичным прогнозам для Китая и Индии, — говорится в отчете МВФ, который был опубликован во вторник. — Ожидается, что внутренний спрос останется крупнейшим драйвером роста в Азии в 2023 году».

При этом МВФ пообещал рост экономики Азии на 4,6% в этом году после роста на 3,8% в 2022 году, что даст около 70% глобального роста, а Китай и Индия будут ключевыми драйверами роста на 5,2% и 5,9%, соответственно.

Также МВФ снизил прогноз роста экономики азиатского региона в следующем году на 0,2 пункта до 4,4% и предупредил о рисках — более жесткая, чем ожидалось, инфляция, замедление мирового спроса и влияние стресса в банковском секторе США и Европы.

И хотя для Азии последствия стресса в финансовом секторе США и Европы пока были относительно ограниченными, этот регион остается уязвимым перед ужесточением финансовых условий и внезапной и беспорядочной переоценкой активов. Регион обладает большими резервами капитала и ликвидности, но корпоративный сектор и домохозяйства региона с высокой долей заемных средств сильнее подвержены резкому увеличению процентных ставок.

МВФ призвал центральные банки Азии, за исключением банков Японии и Китая, проводить жесткую денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию.