$79.96-0.5587.66-0.72

В Литве зафиксировали отрицательные значения ВВП

Экономика Литвы демонстрирует отрицательные показатели уже два квартала подряд. Об этом пишет Delfi.lt со ссылкой на показатели, опубликованные в государственном агентстве данных.

В Литве зафиксировали отрицательные значения ВВП
© globallookpress.com

По мнению авторов издания, это свидетельствует о том, что страна оказалась в состоянии технической рецессии. В первом квартале этого года ВВП Литвы зафиксирован на отметке в 15,8 миллиарда долларов.

По сравнению с значениями за четвертый квартал 2022 года, реальное изменение ВВП было отрицательным и составило минус 3 процента. В то же время в четвертом квартале прошлого года изменение ВВП составило минус 0,5 процента.

Отмечается, что в первом квартале этого года хуже всего себя показали оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, а также сфера недвижимости и складирования. Экономика страны сократилась на 3,7 процента по сравнению с первым кварталом 2022 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий