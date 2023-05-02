В Литве зафиксировали отрицательные значения ВВП

Экономика Литвы демонстрирует отрицательные показатели уже два квартала подряд. Об этом пишет Delfi.lt со ссылкой на показатели, опубликованные в государственном агентстве данных.

По мнению авторов издания, это свидетельствует о том, что страна оказалась в состоянии технической рецессии. В первом квартале этого года ВВП Литвы зафиксирован на отметке в 15,8 миллиарда долларов.

По сравнению с значениями за четвертый квартал 2022 года, реальное изменение ВВП было отрицательным и составило минус 3 процента. В то же время в четвертом квартале прошлого года изменение ВВП составило минус 0,5 процента.