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Глава ФРС допустил рецессию в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией. Об этом пишет Forbes.

Глава ФРС допустил рецессию в США
© Reuters

Он выразил надежду на мягкий характер сокращения американской экономики.

«Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией», — допустил он, отвечая на вопрос о вероятности риска рецессии в государстве.

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года. Ставка была увеличена до уровня 5-5,25 процента годовых.

Ранее экономист Павел Самиев заявил, что США являются крупнейшей мировой экономикой, потому рецессия в этой стране окажется губительной для сырьевых, фондовых и финансовых рынков, а также неизбежно негативно отразится на других отраслях.

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