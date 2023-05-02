Рост цен в Европе ускорился

В апреле годовая инфляция в зоне евро достигла семи процентов — по сравнению с предыдущим месяцем рост цен ускорился на 0,1 процентного пункта. Об этом свидетельствуют предварительные данные европейского статистического агентства Eurostat.

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Главным драйвером роста цен в прошлом месяце стало удорожание продуктов питания, алкоголя и табака — в этом сегменте инфляция составила 13,6 процента, однако по сравнению с мартом (15,5 процента) показатель снизился. В то же время резко ускорился рост цен на энергию — плюс 2,5 процента по сравнению со снижением на 0,9 процента в марте. Также на 5,2 процентов в годовом выражении подорожали услуги ( против 5,1 процента месяцем ранее).

При этом базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители, замедлилась впервые за 10 месяцев до 5,6 процента. При таком сценарии аналитики Европейский центральный банк (ЕЦБ) может воздержаться от очередного резкого повышения ключевой ставки. Эксперты прогнозируют, что на заседании в четверг, 4 мая, регулятор поднимет ставку на 25 базисных пунктов.