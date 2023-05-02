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Решетников спрогнозировал рост числа авиаперелетов по России летом не менее чем на 5%

Количество авиаперелетов по России летом 2023 года вырастет не менее, чем на 5%, при этом стоимость увеличится на 10%. Такие данные озвучил во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Решетников спрогнозировал рост числа авиаперелетов по России
© РИА Новости

"Цены на авиабилеты на лето этого года - рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока", - сказал Решетников.

В середине апреля 2023 года на совещании, посвященном подготовке к туристическому сезону, Решетников призвал авиакомпании зарабатывать за счет массовой доступности перелетов, а не путем дополнительной продажи кресел на борту за "космические деньги".

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик в свою очередь сообщал на совещании, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в этом году могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования.

В 2022 году российские авиакомпании получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. В 2023 году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд рублей. Последний раз Росавиация объявляла конкурсный отбор для предоставления субсидий на выполнение внутренних рейсов в январе, субсидия предоставляется за полеты с ноября 2022 года по март 2023 года.

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