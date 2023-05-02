$79.96-0.5587.66-0.72

ЕК запретила экспорт зерна из Украины в пять стран Восточной Европы

Еврокомиссия запретила поставки украинской сельхозпродукции в страны Восточной Европы. Вместе с тем, транзит зерна из Украины через них по-прежнему разрешен, пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, в черный список вошли семена подсолнечника, пшеница, рапс и кукуруза.

Действие запрета на ввоз продукции украинских сельхозпроизводителей в Румынию, Венгрию, Болгарию, Польшу и Словакию продлится с 2 мая по 5 июня.

В ЕК уточнили, что лидеры этих стран пообещали отменить односторонние ограничительные меры не только в отношении указанных в списке товаров, но и любых других, направляемых с Украины.

Продажа пшеницы, кукурузы и прочего по-прежнему разрешается во всех остальных входящих в ЕС государствах, отметили в Брюсселе.

Напомним, что ранее Евросоюз начал внедрение так называемых «Маршрутов солидарности», по которым украинская сельхозпродукция будет поступать в те страны, которые в ней особенно нуждаются.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий