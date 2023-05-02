ЕК запретила экспорт зерна из Украины в пять стран Восточной Европы

Еврокомиссия запретила поставки украинской сельхозпродукции в страны Восточной Европы. Вместе с тем, транзит зерна из Украины через них по-прежнему разрешен, пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, в черный список вошли семена подсолнечника, пшеница, рапс и кукуруза.

Действие запрета на ввоз продукции украинских сельхозпроизводителей в Румынию, Венгрию, Болгарию, Польшу и Словакию продлится с 2 мая по 5 июня.

В ЕК уточнили, что лидеры этих стран пообещали отменить односторонние ограничительные меры не только в отношении указанных в списке товаров, но и любых других, направляемых с Украины.

Продажа пшеницы, кукурузы и прочего по-прежнему разрешается во всех остальных входящих в ЕС государствах, отметили в Брюсселе.