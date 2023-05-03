Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос о помощи Аргентине
Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос о помощи Аргентине, которая переживает тяжёлый экономический кризис, сообщил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
«Мы уже говорили со странами БРИКС и будем продолжать говорить с БРИКС, чтобы понять, как мы можем помочь Аргентине» — приводит РИА Новости слова Да Силвы по итогам встречи с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.
Он отметил, что Бразилия готова оказать помощь Аргентине.
Ранее посол Аргентины в России Эдуардо Суайн сообщил, что страна допускает возможность вступления в БРИКС по итогам встречи группы в Дурбане в августе.