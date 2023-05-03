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«Росконгресс» спрогнозировал рекордный объем импорта в Россию в 2023 году

Общий объем импорта товаров в Россию постепенно восстанавливается и может превысить рекордные значения 2021 года, хотя по итогам 2022 года этот показатель сократился на 7,8%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса» «Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань».

«Росконгресс» спрогнозировал рекордный объем импорта в Россию в 2023 году
© РИА Новости

Как говорится в докладе, сальдо счета нынешних операций РФ продолжает приходить в норму: согласно предварительным оценкам Банка России, в первом квартале этого года внешнеторговый профицит составил 29 миллиардов долларов. Это почти в три раза меньше, чем в 2022 году.

«Здесь действуют два фактора: объем импорта — который по итогам 2022 года уменьшился на 7,8% — восстанавливается», — пишут авторы документа. Они не исключают, что в 2023 году объем импорта побьет рекорд 2021 года, если итоги января окажутся статистической аберрацией.

По данным ФТС, импорт за январь 2023 года сократился на 4,8% до 22,204 миллиарда долларов, а экспорт — на 28,2% — до 32,936 миллиарда долларов. При этом объем экспорта в стоимостном выражении может продолжать идти на убыль, так как сырьевые рынки продолжают корректироваться, предполагают эксперты.

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