«Росконгресс» спрогнозировал рекордный объем импорта в Россию в 2023 году

Общий объем импорта товаров в Россию постепенно восстанавливается и может превысить рекордные значения 2021 года, хотя по итогам 2022 года этот показатель сократился на 7,8%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса» «Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань».

Как говорится в докладе, сальдо счета нынешних операций РФ продолжает приходить в норму: согласно предварительным оценкам Банка России, в первом квартале этого года внешнеторговый профицит составил 29 миллиардов долларов. Это почти в три раза меньше, чем в 2022 году.

«Здесь действуют два фактора: объем импорта — который по итогам 2022 года уменьшился на 7,8% — восстанавливается», — пишут авторы документа. Они не исключают, что в 2023 году объем импорта побьет рекорд 2021 года, если итоги января окажутся статистической аберрацией.