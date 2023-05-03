Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов
Германия и Узбекистан договорились о реализации новых инвестиционных, торговых и технологических проектов на 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает РИА Новости.
Издание напоминает, что президент Узбекистана прибыл в Германию с рабочим визитом, он пробудет здесь еще один день. Пресс-служба отмечает, что 2 мая он провел переговоры канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Дана высокая оценка совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам переговоров двух лидеров.
Главы двух государств также отметили двукратный рост количества совместных проектов и взаимного товарооборота. Объем инвестиций со стороны ФРГ в экономику Узбекистана достиг 5,5 миллиарда долларов, из них 4 миллиарда были привлечены за последние несколько лет. Средства вкладывались в развитие «зеленой» энергетики, химическую и фармацевтическую отрасли, модернизацию транспортной инфраструктуры, цифровизацию сельского хозяйства и прочие инновации, уточняет пресс-служба.