Узбекистан и ФРГ договорились о проектах на девять миллиардов долларов

Германия и Узбекистан договорились о реализации новых инвестиционных, торговых и технологических проектов на 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает РИА Новости.

Издание напоминает, что президент Узбекистана прибыл в Германию с рабочим визитом, он пробудет здесь еще один день. Пресс-служба отмечает, что 2 мая он провел переговоры канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Дана высокая оценка совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам переговоров двух лидеров.