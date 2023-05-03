$79.96-0.5587.66-0.72

Bloomberg назвал ключевых импортеров золота из России в условиях санкций

Российское золото активно перенаправляют на азиатские рынки сбыта, в частности, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Турцию. Это стало происходить в связи с введением странами Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков ImportGenius.

Вместе с тем продажами драгоценного металла из РФ теперь занимаются по большей части малоизвестные компании.

Такой тренд связан с отсутствием угрозы введения вторичных санкций со стороны Запада в отношении фирм, которые занимаются сбытом российского золота на азиатских рынках.

При этом в статье отмечается, что выгода от такой торговли для российской стороны пока остается под вопросом.

В заметке говорится, что с марта по август 2022 года через Гонконг перевезли российское золото на сумму более 300 миллионов долларов. И это, как уточняется, «лишь малая часть российского золота на 1,2 миллиарда долларов, поставленного JPMorgan только за первые два месяца 2022 года». Это демонстрирует наличие проблем с продажами крупных объемов сразу после начала военных действий, добавляется в публикации.

Россиянам разрешат самостоятельно добывать золото

О том, что Евросоюз ввел запрет на покупки российского золота в рамках шестого пакета санкций, стало известно летом прошлого года. В этот же период о запрете на его импорт смогли договориться страны G7.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий