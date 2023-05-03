Bloomberg назвал ключевых импортеров золота из России в условиях санкций
Российское золото активно перенаправляют на азиатские рынки сбыта, в частности, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Турцию. Это стало происходить в связи с введением странами Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков ImportGenius.
Вместе с тем продажами драгоценного металла из РФ теперь занимаются по большей части малоизвестные компании.
Такой тренд связан с отсутствием угрозы введения вторичных санкций со стороны Запада в отношении фирм, которые занимаются сбытом российского золота на азиатских рынках.
При этом в статье отмечается, что выгода от такой торговли для российской стороны пока остается под вопросом.
В заметке говорится, что с марта по август 2022 года через Гонконг перевезли российское золото на сумму более 300 миллионов долларов. И это, как уточняется, «лишь малая часть российского золота на 1,2 миллиарда долларов, поставленного JPMorgan только за первые два месяца 2022 года». Это демонстрирует наличие проблем с продажами крупных объемов сразу после начала военных действий, добавляется в публикации.
О том, что Евросоюз ввел запрет на покупки российского золота в рамках шестого пакета санкций, стало известно летом прошлого года. В этот же период о запрете на его импорт смогли договориться страны G7.