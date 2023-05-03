В России захотели помочь части бизнеса выйти из тени

Минэкономразвития и Минфин России обсуждают введение дополнительных стимулов, в том числе налоговых, для бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — меры нацелены на вывод компаний из тени. Об этом рассказал глава Минэкономики Максим Решетников, передает ТАСС.

Он отмечает, что такие «мероприятия» необходимы, посольку в округе сохраняется высокий по сравнению со среднероссийским уровень безработицы и высокая доля теневого сектора. Глава ведомства сказал, что в том числе рассматривается внедрение практики налоговых режимов, аналогичных тем, которые действуют в других регионах.