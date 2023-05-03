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Инфляция в Турции впервые за год упала ниже 50% в преддверии выборов президента

Годовая инфляция в Турции по итогам апреля 2023 года опустилась с 50,5% до 43,68%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба статистического института страны (Turkstat) на своем сайте.

Инфляция в Турции впервые за год упала ниже 50%
© globallookpress.com

«В апреле 2023 года инфляция составила 2,39% в месячном исчислении и 43,68% в годовом», — сказано в сообщении.

Независимая группа анализа инфляции (ENAG) считает, что показатель составил в прошлом месяце 105,19%. В Банке Турции ожидают значение роста потребительских цен по итогам 2023 года на уровне 22,3%.

В первой половине апреля в Turkstat сообщили, что темпы роста потребительских цен в Турции в марте 2023 года замедлились до 50,51% в годовом выражении с 55,2% в феврале.

Выборы президента Турции должны состояться не позже 14 мая 2023. Основной конкурент действующего президента страны Реджепа Эрдогана — лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу — заявил газете Financial Times о желании немедленно возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

В первой половине марта агентство Bloomberg написало, что рост государственных расходов на преодоление негативных инфраструктурных последствий землетрясений в Турции вкупе со смягчением денежно-кредитной политики местного Центробанка могут спровоцировать увеличение темпов инфляции в стране.

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