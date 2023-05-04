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Бельгия использует 200 миллионов евро российских активов для помощи Украине

Бельгия использует доходы с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро для помощи Киеву, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Цитату приводит РИА Новости.

Бельгия использует 200 миллионов евро российских активов для помощи Украине
© ТАСС

Сумму потратят как на военную помощь, так и на поддержку украинских беженцев. По словам де Кроо, с начала конфликта бельгийские службы заморозили более 180 миллиардов евро активов российского Центробанка.

«Отправился в Гаагу, чтобы встретиться с премьером [Нидерландов Марком] Рютте и президентом [Украины Владимиром] Зеленским и обсудить ситуацию на Украине», — рассказал он ранее 4 мая.

Министр финансов США Джанет Йеллен еще в апреле говорила, что ведомство обсуждает возможные механизмы передачи замороженных российских активов Украине. Те же вопросы обдумывают и в странах Евросоюза. Конфискованные у россиян активы хотят использовать для военной помощи Киеву и для помощи в восстановлении страны.

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