Бельгия использует 200 миллионов евро российских активов для помощи Украине

Бельгия использует доходы с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро для помощи Киеву, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Цитату приводит РИА Новости.

Сумму потратят как на военную помощь, так и на поддержку украинских беженцев. По словам де Кроо, с начала конфликта бельгийские службы заморозили более 180 миллиардов евро активов российского Центробанка.

«Отправился в Гаагу, чтобы встретиться с премьером [Нидерландов Марком] Рютте и президентом [Украины Владимиром] Зеленским и обсудить ситуацию на Украине», — рассказал он ранее 4 мая.