Саудовской Аравии предсказали экономические проблемы из-за дешевой нефти

Международный валютный фонд (МВФ) предсказал Саудовской Аравии экономические проблемы, если цены на нефть останутся на отметке ниже 80 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

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По оценке фонда, страна рискует вернуться к дефициту бюджета в 2023 году после первого за почти десятилетие профицита. Если прогноз МВФ по средней стоимости нефти в этом году в 73 доллара окажется верным, до дефицит бюджета Саудовской Аравии составит 1,1 процента ВВП. Профицита удастся достичь только в том случае, если средняя цена составит 80,9 доллара за баррель.

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С оценкой МВФ совпадает и прогноз аналитиков Bloomberg Economics. Они заявили, что для выполнения всех обязательств по расходам властям потребуется нефть дороже 80 долларов за баррель (возможно, ближе к 100 долларам).

Как напоминает агентство, королевство прекратило публиковать официальный прогноз по нефтяным доходам. Беспокойство властей по поводу экономических перспектив могло стать причиной сокращения добычи нефти, на которое Саудовская Аравия пошла вместе с рядом стран ОПЕК+, считают в МВФ. Однако эксперты отмечают, что правительство страны уже перешло к стратегии диверсификации экономики и на фоне складывающейся ситуации, скорее всего, будет придерживаться ее в дальнейшем.

После решения ОПЕК+ в апреле нефть резко подорожала. Однако с середины месяца цены вновь перешли к снижению — аналитики начали сомневаться, что сокращение способно остановить снижение цен на нефть. 3 мая нефть марки Brent торговалась ниже 73 долларов за баррель, хотя в апреле достигала 87 долларов.