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Новак прокомментировал резкое снижение цены на нефть

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал резкое снижение цены на нефть. По его словам, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) оценит происходящее. Политик допустил, что падение может быть краткосрочным, передает ТАСС.

Новак прокомментировал резкое снижение цены на нефть
© РИА Новости

«Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы, как дальше будет развиваться ситуация», — отметил политик, отвечая на вопрос о том, может ли ОПЕК+ принять меры из-за резкого падения цен на нефть.

Во время торгов в среду, 3 мая, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель. Это произошло впервые с 20 марта. К 18:30 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent рухнула на 4,47 процента и составила 71,99 доллара за баррель.

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