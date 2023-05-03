Выбран новый президент Всемирного банка

Стало известно имя нового президента Всемирного банка

Президентом Всемирного банка стал экс-глава MasterCard Аджай Банга

Экс-глава MasterCard Аджай Банга заступит на пост президента Всемирного банка 2 июня 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В пресс-службе пояснили, что срок полномочий Банги составит 5 лет.

Аджайпал Сингх Банга родился 10 ноября 1959 года в военном городке Хадки (Индия). Его отец, сикх по национальности, был армейским офицером. В отставку вышел в чине генерал-лейтенанта.

Банга закончил Колледж Святого Стефана в Дели, после чего получил степень PGP в области менеджмента (эквивалент MBA) в Индийском институте менеджмента в Ахмедабаде.

В 2007 получил американское гражданство.

Занимал ряд высоких должностей в транснациональных компаниях и международных организациях. В частности, в PepsiCo, General Atlantic, USIBC, MasterCard.

На должность главы Всемирного банка его выдвинул президент США Джо Байден.