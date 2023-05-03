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Минэкономразвития оценило спад ВВП России

В Минэкономразвития оценили спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%В марте 2023 года ВВП России снизился на 1,1% в годовом сравнении. Такую оценку дали в Минэкономразвития, передает «Интерфакс».

Минэкономразвития оценило спад ВВП России
© РИА Новости

В ведомстве напомнили, что в феврале ВВП РФ составлял 2,9%, а в январе — 2,7%. Таким образом за январь-март снижение данного показателя составило 2,2% по сравнению с I кварталом 2022 года. При этом в Минэкономразвития отметили, что, если исключить сезонный фактор, то ВВП РФ в марте вырос на 1% после снижения на 0,3% в феврале.

Напомним, что Росстат выпустит предварительную оценку динамики этого показателя за I квартал 2023 года 17 мая.

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