Минэкономразвития оценило спад ВВП России

В Минэкономразвития оценили спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%В марте 2023 года ВВП России снизился на 1,1% в годовом сравнении. Такую оценку дали в Минэкономразвития, передает «Интерфакс».

В ведомстве напомнили, что в феврале ВВП РФ составлял 2,9%, а в январе — 2,7%. Таким образом за январь-март снижение данного показателя составило 2,2% по сравнению с I кварталом 2022 года. При этом в Минэкономразвития отметили, что, если исключить сезонный фактор, то ВВП РФ в марте вырос на 1% после снижения на 0,3% в феврале.