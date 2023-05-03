ФРС США повысила базовую процентную ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она равняется 5-5,25% – это рекордно высокое значение ставки с 2006 года.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%», – говорится в сообщении американского регулятора.

В ФРС США также заявили, что в первом квартале 2023 года экономическая активность страны показывала умеренный рост. Кроме того, также выросло число рабочих мест и был зафиксирован низкий уровень безработицы. При этом уровень инфляции остается повышенным. Согласно сообщению регулятора, сокращение активов на балансе продолжится и в будущем..