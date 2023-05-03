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В США допустили возможность рецессии

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что страна может столкнуться с рецессией. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В США допустили возможность рецессии
© РИА Новости

При этом Пауэлл выразил надежду, что сокращение экономики пройдёт мягко. «Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией», – заявил он.

Ранее с подобных прогнозом выступил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. По его мнению, резкое падение ВВП и экономической активности США произойдёт в ближайшие несколько месяцев. «В последующий месяц или два типичным является резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест», – считает он.

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