В США допустили возможность рецессии
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что страна может столкнуться с рецессией. Об этом сообщает ПРАЙМ.
При этом Пауэлл выразил надежду, что сокращение экономики пройдёт мягко. «Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией», – заявил он.
Ранее с подобных прогнозом выступил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. По его мнению, резкое падение ВВП и экономической активности США произойдёт в ближайшие несколько месяцев. «В последующий месяц или два типичным является резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест», – считает он.