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Экономист спрогнозировала отказ от доллара в ближайшие 10 лет

Мир может отказаться от расчета в долларах в ближайшие 10 лет, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на кандидата экономических наук, эксперта аналитического центра университета «Синергия» Екатерину Федюкович.

Экономист спрогнозировала отказ от доллара в ближайшие 10 лет
© ТАСС

По ее словам, совершать сделки в долларах становится невыгодно, так как экономика Соединенных Штатов крайне нестабильна, не исключена рецессия, а стоимость американской валюты по отношению к другим снижается. Кроме того, снижение курсовой разницы может сильно уменьшить экономическую выгоду таких сделок.

При этом эксперт не стала прогнозировать быстрый отказ от расчетов в долларах, но не исключила, что это возможно. Она указала на движение ряда стран в этом направлении, особенно за последний год. Федюкович также не считает, что не стоит говорить об экономической войне против Вашингтона.

Кандидат наук заявила, что в настоящее время расчеты в американской национальной валюте значительно поддерживают экономику США, из-за чего возникает большой спрос на доллары. Кроме того, все сделки в долларах проходят через американские банки, что помогает поддерживать банковскую систему.

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