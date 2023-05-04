Минфин определился с разовым взносом компаний в бюджет

Министерство финансов Российской Федерации утвердило порядок регулирования разового сбора с представителей крупного российского бизнеса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Сазанова.

Министерство, в частности, направило документ в Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минздрав, Минэнерго, ФНС, Счетную палату.

Как отмечает издание, для введения нового налога потребовалось разработать закон «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» и внести поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 Налогового кодекса (НК). Разовый сбор планируется оформить как «налог чрезвычайного характера», для этого в НК предлагается закрепить новый вид налогов.

По данным газеты, крупный бизнес должен будет перечислить сбор не позднее 28 января 2024 г., при этом можно будет получить скидку, если оплатить заранее.