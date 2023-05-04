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"Ведомости": Минфин утвердил финальную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль

Министерство финансов Российской Федерации утвердило порядок регулирования разового сбора с представителей крупного российского бизнеса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Сазанова.

Минфин определился с разовым взносом компаний в бюджет
© ТАСС

Министерство, в частности, направило документ в Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минздрав, Минэнерго, ФНС, Счетную палату.

Как отмечает издание, для введения нового налога потребовалось разработать закон «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» и внести поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 Налогового кодекса (НК). Разовый сбор планируется оформить как «налог чрезвычайного характера», для этого в НК предлагается закрепить новый вид налогов.

По данным газеты, крупный бизнес должен будет перечислить сбор не позднее 28 января 2024 г., при этом можно будет получить скидку, если оплатить заранее.

29 апреля сообщалось, что Минфин подготовил законопроект о разовом взносе компаний в бюджет на 300 млрд рублей.

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