Вице-премьер России Александр Новак заявил о сокращении добычи нефти в стране на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года, передает ТАСС.

По его словам, мониторинг будет вестись по независимым источникам. До этого Новак не указывал период, от которого нужно вести отсчет уровня уменьшения суточного объема нефтедобычи на внутреннем рынке РФ.

Так, по его словам, российская сторона «подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи нефти».

Накануне стоимость нефти Brent продемонстрировала падение до $75 за баррель впервые с 27 марта. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,8%, до $74,71 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI падали в цене на 1%, до $70,94 за баррель.