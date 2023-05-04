Фермер назвал самые рентабельные отрасли в сельском хозяйстве

«Откроете вы ферму на 10 коров — вы потом будете с этим молоком мыкаться, никто его у вас не примет. Курицу вы продать не сможете однозначно, потому что курица на птицефабрике растёт 28 дней. Если вы не будете пичкать её тем, чем пичкают они, она будет расти 3-4 месяца. И вы никогда не сможете объяснить покупателю, почему она у вас дороже. Вот я занимаюсь улиткой, для меня улитка — это вершина сельского хозяйства. На втором месте ягода для меня. Микрозелень сейчас очень неплохо. А вот коровы, козы, рыба ещё очень тяжело идёт, сложно людям».