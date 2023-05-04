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Фермер назвал самые рентабельные отрасли в сельском хозяйстве

По его словам, держать коров, коз и кур невыгодно. В эфире радиостанции «Говорит Москва» владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка» Сергей Балаев объяснил, что для успешного бизнеса в этой сфере необходимо наладить рынок сбыта.

Фермер назвал самые рентабельные отрасли в сельском хозяйстве
© РИА Новости

«Откроете вы ферму на 10 коров — вы потом будете с этим молоком мыкаться, никто его у вас не примет. Курицу вы продать не сможете однозначно, потому что курица на птицефабрике растёт 28 дней. Если вы не будете пичкать её тем, чем пичкают они, она будет расти 3-4 месяца. И вы никогда не сможете объяснить покупателю, почему она у вас дороже. Вот я занимаюсь улиткой, для меня улитка — это вершина сельского хозяйства. На втором месте ягода для меня. Микрозелень сейчас очень неплохо. А вот коровы, козы, рыба ещё очень тяжело идёт, сложно людям».

В России предложили возродить арендные фермерские хозяйства. Они должны располагаться на землях сельхозназначения вблизи крупных городов. Инициативу в Минстрой и Минсельхоз направила компания «Этажи».

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