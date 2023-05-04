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СМИ: Индия и Россия приостановили переход на расчеты в рупиях

Индия и Россия приняли решение приостановить работу по переводу двусторонней торговли в рупии. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ссылается на двух индийских чиновников и осведомленный о процессе источник.

По словам одного из собеседников в правительстве Индии, российская сторона опасается того, что при большом дефиците торгового баланса в пользу России годовой профицит рупий превысит 40 миллиардов долларов. При этом рупия не является свободно конвертируемой валютой.

Другой источник Reuters утверждает, что Москва хотела бы получать оплату в юанях или других валютах. Еще один собеседник агентства заявил о нежелании «добиваться решения по рупиям». Он подчеркнул, что данный механизм «просто не работает».

Источники заявили о поиске странами альтернативных вариантов. Агентство указывает на то, что задержка в разработке механизма отразится на индийских импортерах нефти и угля из России.

Индия решила не нарушать санкции против России

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о переходе России на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы.

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