Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку

Европейский центральный банк принял решение о повышении базовой процентной ставки на 25 б. п., до 3,75%. Это следует из пресс-релиза регулятора.

3,75% - максимальный уровень ставки с 2008 года. ЕЦБ поднимает ставки по займам седьмой раз подряд.

Ранее базовая процентная ставка была на уровне 3,5% годовых. Картина совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

Также о планах Европейского центрального банка поднять процентную ставку в седьмой раз подряд писало агентство Reuters.

Кроме того, сегодня бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. Эксперты считают, что дефицит торгового баланса США в марте уменьшится до 63,3 миллиарда долларов с 70,5 миллиарда долларов в феврале.