Региональные субсидируемые рейсы будут сохранены на наиболее значимых социальных маршрутах, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации. В ведомстве отметили, что программа будет оптимизирована.

"Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами РФ ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях", - отметили в Росавиации.

Как выяснили "Известия", на этот год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезано с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Источник ТАСС, близкий к одной из авиакомпаний, подтвердил сокращение программы на 1,4 млрд рублей.

"Вопрос реализации программ субсидирования авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации, - сообщил представитель ведомства. - Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок".

Росавиация проводит анализ сформированной маршрутной сети, будут подготовлены актуализированный перечень субсидируемых региональных маршрутов и дополнительные предложения, добавили в федеральном агентстве.