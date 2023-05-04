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Аналитик назвал причину снижения добычи российской нефти

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сокращение добычи российской нефти необходимо для поддержания высокого уровня цен за счёт снижения объёмов предложения. Об этом сообщает «Лента.ру».

Аналитик назвал причину снижения добычи российской нефти
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Юшков также добавил, что отслеживание реальных объёмов добычи нефти в России является затруднительным процессом.

«Вице-премьер России Александр Новак говорил о том, что страна будет сокращать объемы добычи на 500 тысяч баррелей в сутки еще в феврале. Но по косвенным данным было понятно, что полноценного сокращения не произошло, а потом статистику и вовсе закрыли, что сделало отслеживание динамики невозможным», – сказал Юшков.

По словам эксперта, узнать об объёмах добычи теперь можно только из заявлений Александра Новака или Минэнерго, что порождает спекуляции на тему того, действительно ли Россия снижает объёмы добычи.

«Поэтому Новак вынужден был открыто выступить с опровержением. Сокращение добычи необходимо, чтобы подтолкнуть цену вверх, поддержать ее за счет снижения объема предложения. Но, поскольку рынок нефти очень психологичен, особенно в том, что касается фьючерсов, выступать с заявлениями, опровержениями необходимо публично. Важно правильно задать информационный фон», – объяснил Юшков.

Ранее Александр Новак прокомментировал резкое снижение цены на нефть.

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