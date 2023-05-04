Аналитик назвал причину снижения добычи российской нефти

«Вице-премьер России Александр Новак говорил о том, что страна будет сокращать объемы добычи на 500 тысяч баррелей в сутки еще в феврале. Но по косвенным данным было понятно, что полноценного сокращения не произошло, а потом статистику и вовсе закрыли, что сделало отслеживание динамики невозможным», – сказал Юшков.