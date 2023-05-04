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Экономист Корнеев рассказал о госдолге США

Экономист и политический аналитик Валерий Корнеев прокомментировал ситуацию с госдолгом США. Об этом сообщает «360».

Госдолгу США предрекли "превращение в тыкву"
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Корнеев напомнил, что госдолг США на конец января 2023 года достиг отметки в 30 триллионов долларов. При этом Бюджетный комитет конгресса спрогнозировал, что к 2031 году федеральный долг на балансе публичных структур составит 106% ВВП США, а дефицит бюджета дойдёт до 6% ВВП.

Как считает Корнеев, это происходит из-за того, что США берут деньги на открытом рынке.

«Например, они продают облигации или, другими словами трежерис. Эти облигации считаются ценными бумагами, за которые платят проценты», – объяснил он.

Эксперт также добавил, что ещё одним источником средств для США является продажа облигаций Федеральной резервной системе (ФРС). Таким образом, ФРС берёт на себя функции центрального банка и начинает осуществлять контроль над коммерческой банковской системой США.

«В Америке деньги печатает не государство, а ФРС – группа частных банков. Они и дают в долг американскому государству, чтобы они покрывали свои бюджетные расходы», – считает Корнеев.

Экономист предположил, что в будущем госдолг США будет только расти.

«Цифра будет увеличиваться. К одному триллиону расходов, которые непосредственно идут на покрытие того, что нужно заплатить по бюджету, прибавляется еще такая же сумма. Это будет плата за проценты по этому огромному госдолгу», – пояснил он.

Однако Корнеев уточнил, что такая ситуация не сможет длиться вечно.

«В общем, все меньше и меньше веры в устойчивость трежерис США. Таким образом, долг этот может в один момент “превратиться в тыкву” и вряд ли это будет официальное объявление дефолта», – подытожил он.

Ранее в США спрогнозировали невозможность обслуживать госдолг с 1 июня.

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