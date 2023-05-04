Минфин предложил изменить налоги для российских нефтяников

Министерство финансов России предложило внести несколько изменений в систему налогообложения нефтяных компаний, вопрос еще предстоит обсудить в правительстве. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщает «Интерфакс».

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В том числе речь идет об анонсированном главой ведомства Антоном Силуановым сокращении в два раза выплат по демпферному механизму с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го. По его оценкам, такая корректировка позволит сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц.

Еще одним нововведением может стать методика расчета цены сырой нефти, определяемой для уплаты налогов. Речь идет о выборе наибольшей из трех оценок — по подсчетам независимого ценового агентства Argus, в соответствии с ценой сорта Brent минус заранее установленный дисконт и по подсчетам Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Последнюю оценку привяжут к продажам в портах Балтики, Новороссийске и на Дальнем Востоке, а также нефти, которая поставляется в Европу по нефтепроводу «Дружба». В расчет пошлины предлагается ввести и индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).