Венгрия сможет присоединиться к зоне евро в конце 2024 года

Венгрия будет готова войти в зону евро к концу 2024 года. С таким прогнозом выступил в четверг Арпад Ковач, председатель Финансового совета Венгрии, который наделен широкими полномочиями по контролю за разработкой и исполнением государственного бюджета.

"Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям к концу 2024 года", - сказал он, выступая в торгово-промышленной палате области Фейер в Секешфехерваре. Такие критерии установлены Договором о Европейском союзе от 1992 года и касаются финансово-экономических показателей страны, необходимых для вступления в еврозону. По ним оцениваются устойчивость финансовой системы, уровень цен и стабильность валютного курса.

Ковач считает, что к лету 2024 года рост потребительских цен в Венгрии может снизиться до 3%, государственный долг сократится до уровня ниже 70% ВВП, а дефицит бюджета будет равняться примерно 2,9%. По его оценкам, в этом году рост ВВП Венгрии составит около 1%, но на следующий год этот показатель увеличится до 3,5-4%, сообщило информационное агентство MTI.

Вопрос о вхождении в зону евро стоит перед Венгрией с тех пор, как она присоединилась к ЕС в 2004 году. Правительство неоднократно заявляло, что пока страна не может сделать это, поскольку не выдержит экономической конкуренции, в том числе из-за того, что лишится самостоятельной денежно-финансовой политики.