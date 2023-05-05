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Оценены потери мировой экономики в случае вторжения Китая на Тайвань

В случае вторжения Китая на территорию Тайваня производство полупроводников остановится, из-за чего мировая экономика рискует терять до 1 триллиона долларов в год в течение нескольких лет. Такую оценку ситуации дала директор национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.

Оценены потери мировой экономики в случае вторжения Китая на Тайвань
© globallookpress.com

Тайвань является крупнейшим в мире производителем чипов, и остановка выпуска ударит, в частности, как по китайской, так и американской экономике. Микросхемы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) используются «почти в каждой категории электронных устройств по всему миру», объяснила Хейнс. Минимальные потери для глобальной экономики составят 600 миллиардов долларов в год.

Противостояние США и Китая в производстве полупроводников в последние месяцы обострилось. В марте СМИ Вашингтон планирует ужесточить ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай, чтобы помешать китайской промышленности выпускать собственные микросхемы. В апреле США начали призывать другие страны ограничить поставки Китаю.

До этого, в октябре 2022 года, США объявили о введении лицензионных ограничений против китайской индустрии полупроводников. Однако представители индустрии оправдали действия Вашингтона, объяснив, что власти США не стремились нанести ущерб промышленности Китая, чтобы тот полностью отказался от американских чипов и удвоил усилия по разработке своих микросхем. Целью правительства было создать технологический разрыв между двумя рынками.

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