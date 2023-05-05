МЭА ухудшило прогноз по падению экспорта российского газа в Европу

Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказывает почти двукратное падение трубопроводного экспорта российского газа в Европу в 2023 году. Поставки в европейские страны ОЭСР составят 43 миллиарда кубометров — на 45 процентов ниже, чем в 2022 году, указано в новом докладе агентства.

В натуральном выражении экспорт упадет на 35 миллиардов кубометров. В ОЭСР не входят Сербия, Хорватия, Босния, Македония, Болгария и Румыния. Аналитики МЭА подчеркнули, что сделали такой вывод на основе уровней экспорта российского газа в ЕС в первом квартале 2023 года.

Агентство ухудшило прогноз по падению экспорта на 5 миллиардов кубометров — февральская оценка предполагала снижение поставок на 40 процентов, или на 30 миллиардов кубометров. В МЭА напомнили, что по итогам прошлого года экспорт газа в Европу из России упал на 90 миллиардов кубометров.

Сейчас «Газпром» располагает лишь двумя маршрутами поставок газа в Европу — по одной из веток «Турецкого потока» и транзитом через Украину (только через одну газоизмерительную станцию, так как экспорт через ГИС «Сохрановка» заблокирован). Газопровод «Северный поток» выведен из строя прошлым летом из-за взрывов.

Что касается добычи газа на территории России, МЭА ожидает снижения ее объемов в 2023 году на 7,7 процента, до 620 миллиардов кубометров. Причины — спад экспорта и «сдержанный внутренний спрос». В прошлом году добычу пришлось сократить на 11,7 процента, следует из данных Минэнерго.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова в разговоре с «Ведомостями» отметила, что общий газовый экспорт России в 2023 году составляет около 117 миллиардов кубометров — на 31 процент меньше прошлогоднего уровня.