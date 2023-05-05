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Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд

Международные резервы РФ на 28 апреля 2023 года составили $598,9 млрд, увеличившись за неделю на $1,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд
© РИА Новости

"Объем международных резервов по состоянию на 28 апреля составил $598,9 млрд, увеличившись за неделю на $1,8 млрд, или на 0,3%, под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.

По данным на 21 апреля, объем резервов составлял $597,1 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.

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