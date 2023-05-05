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Объем активов российской «кубышки» вырос в рублях и сократился в долларах

По состоянию на 1 мая объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12,47 триллиона рублей, что равно 8,3 процента прогнозного ВВП на 2023 год. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Объем активов российской «кубышки» вырос в рублях и сократился в долларах
© Александр Казаков / Коммерсантъ

При этом объем ликвидных активов (средства на банковских счетах в Банке России) главной российской «кубышки» составил 6,83 триллиона рублей или 84,8 миллиарда долларов. По сравнению с состоянием на 1 апреля в рублевом выражении он вырос на 116 миллиардов рублей, а в долларовом — сократился на 2,2 миллиарда долларов.

Противоречивая динамика связана с ослаблением рубля в апреле по отношению к основным иностранным валютам более чем на десять процентов, что привело к переоценке активов в евро и юанях.

Ранее сообщалось, что в этом году правительство намерено выделить из ФНБ 900 миллиардов рублей на запуск восьми новых проектов. Пять из них уже утверждены.

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