Мировые центробанки рекордно закупились золотом

Мировые центробанки в период с января по март 2023 года скупили рекордное количество золота для первого квартала. Как говорится в распространенном в пятницу отчете Всемирного совета по золоту, центральные банки увеличили свои золотые резервы на 228 тонн по итогам первых трех месяцев текущего года.

В нем отмечается, что объем покупок золота в первом квартале 2023 года на 34% превышает предыдущий рекорд, установленный девять лет назад. При этом в прошлом году за аналогичный период центробанки по всему миру приобрели лишь 83 тонны золота. Данная статистика ведется организацией со штаб-квартирой в Лондоне с 2000 года.

Крупнейшим покупателем золота среди центробанков в первом квартале стало Денежно-кредитное управление Сингапура, которое пополнило свои резервы на 69 тонн золота: теперь они на 45% больше, чем в конце 2022 года. Народный банк Китая приобрел 58 тонн, в общей сложности его резервы оцениваются в 2 068 тонн золота, что составляет 4% от общего объема зарегистрированных золотых резервов в мире. По итогам первых трех месяцев 2023 года крупными покупателями драгметалла также стали центробанки Турции и Индии, которые пополнили свои резервы на 30 тонн и 7 тонн соответственно.

"На фоне потрясений в банковском секторе, сохраняющейся геополитической напряженности и сложной экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план", - заявила старший рыночный аналитик Всемирного совета по золоту Луиза Стрит.